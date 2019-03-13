أمير سعودي يزور رام الله ويلتقي برئيس حكومة تسيير الأعمال

زار أمير سعودي مدينة رام الله بالضفة الغربية والتقى الأمير خلال زيارته التي كانت الاثنين الماضي برئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله.

ورحب الحمد الله بالأمير السعودي وهو منصور بن مسلم، رئيس مؤسسة الإغاثة التعليمية أثناء زيارته له في مكتبة بمدينة رام الله.

وحضر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم ووكيل الوزارة بصري صالح اللقاء، وفق سبوتنيك.

وأشاد الحمد الله بتوقيع اتفاقية التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومؤسسة الإغاثة التعليمية، بهدف تطوير التعليم والبيئة التعليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تطبيق التعليم المتكافئ والشامل للجميع.

وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم السعودي المتواصل، والمواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وشدد على أهمية التعليم في فلسطين لما له من دور في الحفاظ على ديمومة القضية الفلسطينية