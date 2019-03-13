مجلس الشيوخ سيصوت على قرار لإنهاء الدعم الامريكي للسعودية

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أن مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت للمرة الثانية على قرار لإنهاء الدعم الأمريكي للسعودية؛ بسبب الحملة العسكرية التي تقودها على اليمن، واصفاً إياها ”كارثة إنسانية واستراتيجية“.

وأعلن السيناتور عن التصويت يوم الثلاثاء ووصف الحرب بأنها وساندرز، وهو مستقل يخوض السباق للترشح للرئاسة تحت مظلة الديمقراطيين، أحد رعاة القرار إلى جانب السناتور الجمهوري مايك لي.

وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتا ومعارضة 41 في ديسمبر كانون الأول، موجها اللوم لترامب في ظل الغضب من السعودية بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

لكن لكي يسري القرار يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الجديد الذي تولى مهامه في يناير كانون الثاني وكذلك مجلس النواب. ثم يتعين أن ينال ما يكفي من الأصوات ليتجاوز نقضا متوقعا من ترامب، الذي يدافع عن أهمية التحالف الاستراتيجي مع السعودية.

وأقر مجلس النواب نسخته من القرار في فبراير شباط لكن مسألة إجرائية عطلت التصويت في مجلس الشيوخ.