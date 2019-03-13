«الأرصاد» تحذّر من رياح ترابية على مكة المكرمة ونجران

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - اليوم الأربعاء - من نشاط في الرياح السطحية، تكون مثيرة للأتربة والغبار وتحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران. وشمل التنبيه الصادر صباح اليوم، مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.

وفي منطقة مكة المكرمة، أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تكون مثيرة للغبار والأتربة بدءًا من الساعة الـ12 ظهرًا حتى التاسعة مساءً، وشمل التحذير تربة ورنيه والخرمة والأجزاء المجاورة.

وفي وقت سابق من اليوم، صدر التحذير نفسه لمنطقة عسير (بيشة، تثليث والأجزاء المجاورة)، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

Advertisements

بينما نبّهت الهيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة تبوك (عفيف، الدوادمي والأجزاء المجاورة) بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا، وذلك حتى الرابعة من فجر غدٍ الخميس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت - أمس الأول الإثنين - توقعاتها بشأن فصل الربيع لهذا العام، وقالت، في مقطع فيديو بثّه مركز التواصل الرقمي التابع لها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنّ فصل الربيع بدأ في الأول من مارس الجاري وينتهي في 31 مايو المقبل، بينما يبدأ فلكيًّا في 20 مارس وينتهي في 21 يونيو.

وأضافت أنّ درجات الحرارة (العظمى والصغرى) تُسجِّل خلال فصل الربيع ارتفاعًا تدريجيًّا على معظم أجزاء المملكة بداية من شهر مارس الجاري حتى شهر أبريل المقبل، بينما تُسجِّل أعلى ارتفاع لهذا الفصل خلال شهر مايو المقبل في أغلب المناطق الداخلية والشرقية؛ حيث يتسم ذلك الشهر بالملامح المناخية لشهر الصيف.

وبشأن معدلات درجة الحرارة العظمى، أكَّدت الهيئة أنّ التوقعات الفصلية لربيع هذا العام تشير إلى احتمالية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة خلال فصل الربيع الذي يتسم بأنه من المواسم المطيرة، خاصة على المناطق الجنوبية والغربية والوسطى التي قد تكون الأمطار فيها شديدة الغزارة أحيانًا.