أمانة الرياض: إنجاز 53% من مشروع تقاطع طريق عرفات مع طريق العزيزية

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، إنجاز ٥٣٪ من مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق عرفات مع طريق العزيزية، لافتة إلى أنّ العمل جارٍ لإنجازه وفق البرنامج الزمني.

ويبلغ طول الجسر 517 مترًا، وعدد المسارات به ستة «رئيسية» وأربعة «خدمة»، فيما تُقدر مساحة مسطح الأسفلت بـ71 ألفًا و40 مترًا مربعًا، ومسطح الأرصفة 30 ألفًا و641 مترًا مربعًا.

كما تبلغ أطوال البردورات 12 ألف متر، وأعمدة الإنارة 52 عمودًا، وعدد البلاطات 11، فضلًا عن 68 لوحة إرشادية.

وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز قد افتتح في الرابع من مايو عام 2017 عددًا من مشروعات الطرق جنوب العاصمة الرياض والجنوب الشرقي منها، ومنها مشروع جسر تقاطع طريق عرفات مع طريق العزيزية.

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وآنذاك، صرَّح أمير المنطقة بأنّ هذه المشروعات تساهم في خدمة السكان وتحقيق تطلعاتهم، لافتًا إلى أنّها تتميز بالدقة والإتقان والجودة العالية في التصميم.

في شأنٍ آخر، واصلت أمانة الرياض- ممثلةً في بلدية الروضة- حملة إزالة التلوث البصري؛ حيث رفعت مخلفات مجهولة المصدر من أراضي فضاء في عدد من الأحياء التي تخضع لإشراف البلدية.

وحرصًا من الأمانة على إزالة هذا النوع من التلوث، قامت بلدية شمال الرياض برفع مخلفات بعدد ٢١٠ حمولات شاحنات وإزالة أنقاض بمقدار 112 مترًا مكعبًا وإزالة ١٠٣٦ ملصقًا، و٧٦ لوحة إعلانية مخالفة من الأحياء الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي.

كما أزالت أمانة المنطقة- ممثلةً في بلدية البطحاء- ٢٣٣ سيارة تالفة من الأحياء التي تخضع لإشرافها، ضمن جهودها التي تهدف إلى خدمة المواطنين.