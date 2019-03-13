«آل الشيخ» يقود مباحثات برلمانية بين السعودية وهولندا

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهولندية، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ في مجلس الشورى بالرياض، اجتماعًا مع سفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينتشيس.

وجرى خلال الاجتماع، بحث واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهولندا في مختلف المجالات، لا سيما العلاقات البرلمانية وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يعزز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وتهدف لجان الصداقة البرلمانية السعودية إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يُعزِّز علاقات المملكة خارجيًّا، ولتحقيق قدر أكبر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يُشار إلى أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كان قد التقى في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، بمدينة شرم الشيخ المصرية، في 24 فبراير الماضي، رئيس وزراء هولندا مارك روتيه.

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وشهد ذلك اللقاء، بحث فرص التعاون بين المملكة وهولندا ومناقشة عدد من الموضوعات، التي كانت مدرجةً على جدول أعمال القمة آنذاك.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

وفي 20 فبراير الماضي، التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض، سفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينتشيس.

وشهد ذلك اللقاء، بحث واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية خصوصًا الأوضاع الإنسانية في اليمن؛ حيث أشاد السفير الهولندي بالمستوى المهني المميز للمركز ورسالته السامية في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.