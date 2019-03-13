إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للابل تستبعد «الدوسري» من فئة «100 مجاهيم»

استبعدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المشارك فرحان بن محمد بن نادر الدوسري في فئة «100 مجاهيم» بعد إعلان النتائج. وأعلنت الإدارة -عبر حسابها في «تويتر»- أن المتسابق حقق المركز الثاني بعد مخالفته أنظمة ولوائح المهرجان.

وبينت اللجنة أن المتسابق المستبعد نايف الدوسري (سعودي) لم يسدد الغرامة، وتم استبعاده نهائيًّا.

ودعت اللجنة جميع المتسابقين إلى الالتزام بالقوانين لتفادي الوقوع في المخالفات والاستبعاد من المنافسة، مؤكدةً أنها تواصل عمليات الكشف لتنفيذ القانون على المخالفين.

وكانت لجنة الجزاءات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أعلنت قبل أيام، استبعاد خمسة مشاركين من المنافسة في جميع الفئات، مع حرمانهم من المشاركة في المهرجان لمدة ثلاثة مواسم؛ وذلك ما لم يتم تسديد الغرامة المطلوبة.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها رصدت وقوع خمس مخالفات من أربعة سعوديين ومتسابق إماراتي؛ حيث قام المخالفون بعمليات حقن للإبل بغرض إضفاء المزيد من الجمال عليها؛ لتحصل على مراكز متقدمة في السباقات.

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وانطلقت، في الخامس من فبراير المنصرم، فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتنظيم من نادي الإبل. وتستمر المنافسات حتى 20 مارس الجاري، في الصياهد الجنوبية للدهناء شمال شرق الرياض.

وشهد المهرجان مشاركة العديد من محبي الإبل وعشاق سباقات الهجن من مختلف الدول الخليجية والعالم العربي، ومحبي هذا التراث والإرث العريق، الذي اقترن بحياة الإنسان في الجزيرة العربية.

ونالت فعاليات المهرجان استحسان الحضور من جميع الفئات الاجتماعية؛ حيث اكتظت مدرجات ميدان جائزة الملك عبدالعزيز، والقرية السعودية للإبل، بالإخوة الخليجيين، سواء الذين حضروا للمشاركة في فعاليات المهرجان أو للاستمتاع بفعالياته المتعددة والمتنوعة.

وأصبح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في المملكة العربية السعودية، وما يتضمنه من فعاليات متنوعة، مناسبة سياحية جاذبة، ونقطة التقاء بين ثقافات العالم.

ويُنظَّم هذا الحدث الضخم سنويًّا بين جنبات القرية السعودية للإبل، المقامة في منطقة الصياهد الجنوبية من الدهناء، شمال شرق العاصمة الرياض.