إنفوجراف.. 11 رقمًا مهمًا توضح المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة

يتضمن برنامج الطاقة المتجددة في المملكة سبعة مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وفق البرنامج الزمني للجولة الثانية من مخطط المشروع، تشمل كلًا من القريات (200 ميجاوات)، ورفحاء (45 ميجاوات)، والفيصلية (600 ميجاوات)، والمدينة المنورة (45 ميجاوات)، ومهد الذهب (20 ميجاوات)، ورايغ (300 ميجاوات)، وجدة (300 ميجاوات).

وتوفّر هذه المشروعات، قدرة توليد تصل إلى 1.52 جيجاوات، بحجم استثمارات يُقدر بـ1.51 مليار دولار. وتستفيد من قدرة توليد المشروعات، ما لا يقل عن 226 ألفًا و500 أسرة، كما توفّر خلال العمل نحو 4500 فرصة عمل.

وكان مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة قد أعلن - أمس الأول الإثنين- إصدار طلبات تأهيل العروض لمشروعات الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تشمل سبعة مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة توليد 1.52 جيجاوات.

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وجاء هذا الإعلان على ضوء النجاح الكبير الذي حققته طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار خلال شهر يناير الماضي؛ حيث لاقت الطلبات استجابة سريعة من قِبل 256 شركة، منها 100 شركة محلية تأسَّست في المملكة، مقارنةً باستجابة 75 شركة لمشروع مدينة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية «30 ميجاوات» و38 شركة لمشروع محافظة دومة الجندل لطاقة الرياح «400 ميجاوات» في عام 2018.

وتعكس معدلات الاستجابة المرتفعة من قبل الشركات، مدى جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في المملكة محليًّا ودوليًّا، والرغبة في المساهمة بتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة الرامية إلى توليد أكثر من 200 جيجاوات من الطاقة المتجددة الممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءًا من التصنيع المحلي وصولًا إلى تطوير المشروعات.

ومن المتوقع أن تقدم هذه المشروعات دورًا مهمًا في مساعدة المملكة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، التي تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وحوالي 60 جيجاوات بحلول عام 2030.