الإنذار المبكر يصدر 23 تنبيهًا بأمطار وأتربة على معظم أنحاء المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نحو 23 تنبيهًا، عبر نظام الإنذار المبكر، إلى معظم مناطق المملكة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتضمنت التنبيهات هطول أمطار رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والقصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل والرياض والشرقية وعسير والباحة ونجران وجازان، يمتد بعضها إلى صباح غد الخميس.

ففي تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة، أشارت الهيئة إلى نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، يشمل تربة ورنية والموية وظلم والخرمة والأجزاء المجاورة، بدءًا من الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر إلى منطقة مكة المكرمة، قالت فيه إن المنطقة تشهد فرصة هطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف والكامل ومدركة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه ثالث إلى المنطقة، ذكرت أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد الرؤية الأفقية، ويشمل القنفذة والليث وجدة وخليص والكامل ورابغ ومكة المكرمة والطائف والخط الواصل إلى جيزان، ويبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، ويستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وبالنسبة إلى منطقة المدينة المنورة، فقد أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا إليها بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل مهد الذهب والحناكية وثرب والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر إلى منطقة المدينة المنورة، ذكرت الهيئة أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد الرؤية الأفقية، ويشمل المدينة المنورة والعلا وخيبر ووادي الفرع وبدر واليتمة والرايس وينبع والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه ثالث إلى المدينة المنورة، ذكرت الهيئة أنها تشهد فرصة هطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الحناكية والمدينة المنورة والعلا ومهد الذهب وخيبر وينبع وبدر ووادي الفرع والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا إلى منطقة تبوك بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل تبوك وتيماء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر إلى منطقة تبوك، قالت الأرصاد إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد الرؤية الأفقية، ويشمل الوجه وأملج وضباء وحقل والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا إلى منطقة حائل بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل حائل والغزالة والحائط وبقعاء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر إلى منطقة حائل، ذكرت الأرصاد أنها تشهد هطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الحائط وحائل والشملي والغزالة وبقعاء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ14.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الخميس.

وخصت الأرصاد منطقة الجوف بتنبيه متقدم، قالت فيه إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل القريات وسكاكا وطبرجل والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

Advertisements

وفي تنبيه متقدم إلى منطقة الحدود الشمالية، قالت الهيئة إن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل عرعر ورفحاء وطريف والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه متقدم آخر إلى منطقة القصيم، قالت إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا إلى منطقة الرياض بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر والقويعية والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وخصت الهيئة الرياضَ بتنبيه آخر بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية، ويشمل الرياض والخرج والمجمعة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية، ويشمل حفر الباطن والنعيرية والخفجي والجبيل والدمام والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا إلى منطقة عسير بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة، ويبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، ويستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر إلى منطقة عسير، ذكرت الهيئة أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من الرؤية الأفقية، مع فرصة تكوُّن سُحب رعدية ممطرة بعد الظهيرة. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط والنماص ومحايل عسير وسراة عبيدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا إلى منطقة الباحة بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ويشمل العقيق والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر إلى منطقة الباحة، قالت إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد الرؤية الأفقية مع فرصة تكوُّن سُحب رعدية ممطرة بعد الظهيرة على مرتفعات المنطقة، ويشمل العقيق والباحة والمندق وبلجرشي والمخواة والمظيلف والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّهت منطقة نجران إلى أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد مدى الرؤية الأفقية، ويشمل نجران وشرورة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّهت الهيئة منطقة جازان إلى أنها ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد مدى الرؤية الأفقية، ويشمل جيزان والشقيق والقحمة وأبو عريش وبيش والدرب والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر إلى منطقة جازان، ذكرت الهيئة أن المنطقة تشهد فرصة تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل فيفا والعارضة والدائر والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 ظُهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.