السعودية اليوم / "شاركونا رعايتهم" برنامج بتعليم نجران



نجران 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الموهوبات أمس، فعاليات اليوم الخليجي للموهبة والإبداع, والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع, والمقامة تحت شعار "شاركونا رعايتهم 2019 ", وذلك في المتوسطة الرابعة عشر والثانوية السابعة بنجران.

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم نجران فاطمة مستنير أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع بين أفراد المجتمع بتعزيز الاتجاهات الإيجابية بين الموهبة والإبداع وتحقيق سياسة التعليم في المملكة بما يتعلق برعاية الموهوبات, وإيجاد البيئة التربوية التي تشجع الطالبات الموهوبات على إبراز قدراتهن وتنمية إمكانياتهن ومواهبهن مع إعداد الطالبات الموهوبات للإسهام في البناء الحضاري والوطني, وكذلك الكشف عليهن بتطبيق المقاييس العلمية المعتمدة مع تعزيز الانتماء الديني والوطني لديهن علاوة على توجيه قدراتهن في سبيل ذلك.

وأضافت أن البرنامج قدم خدمات التوجيه والإرشاد لتحقيق التوازن في شخصية الطالبة, إلى جانب تقديم الرعاية العلمية للطالبات الموهوبات على شكل برامج إثرائية, وتهيئة البيئة المدرسية التي تتيح للموهوبات إبراز مواهبهن وقدراتهن وتنمية إمكانياتهن.

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13:55ت م

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