السعودية اليوم / "الاقتصاد المعرفي" محاضرة بجامعة حائل



حائل 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

نظمت جامعة حائل اليوم، محاضرة علمية بعنوان " الاقتصاد المعرفي.. دور أودية التقنية في الجامعات

وتحدث الدكتور عساس عن تجربة جامعة أم القرى في تأسيس وادي مكة والتحول نحو الاقتصاد المعرفي والتحديات التي واجهت العمل تلك الفترة وأهم الأهداف التي تحققت من تلك التجربة، مؤكداً أن أهم مفاتيح النجاح في تلك الفترة هو بناء علاقة إيجابية بين الاقتصاد المعرفي والبحث العلمي القائم في الجامعات، مستعرضاً أمثلة ولمحات وإضاءات حول وادي مكة للتقنية وأهم مؤشرات القياس خلال 6 سنوات والشركات التي أنشئت كما تحدث عن أهداف رؤية المملكة 2030 ومحاورها التي ركزت على بناء الإنسان والاستثمار في بناء القدرات الوظيفية.

// انتهى //

13:51ت م

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حائل 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسنظمت جامعة حائل اليوم، محاضرة علمية بعنوان " الاقتصاد المعرفي.. دور أودية التقنية في الجامعات السعودية - وادي مكة للتقنية نموذجاً"، قدمها معالي مدير جامعة أم القرى السابق الدكتور بكري بن معتوق عساس، بحضور معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وذلك على مسرح كلية الهندسة والعلوم للحاسب الآلي في المدينة الجامعية.وتحدث الدكتور عساس عن تجربة جامعة أم القرى في تأسيس وادي مكة والتحول نحو الاقتصاد المعرفي والتحديات التي واجهت العمل تلك الفترة وأهم الأهداف التي تحققت من تلك التجربة، مؤكداً أن أهم مفاتيح النجاح في تلك الفترة هو بناء علاقة إيجابية بين الاقتصاد المعرفي والبحث العلمي القائم في الجامعات، مستعرضاً أمثلة ولمحات وإضاءات حول وادي مكة للتقنية وأهم مؤشرات القياس خلال 6 سنوات والشركات التي أنشئت كما تحدث عن أهداف رؤية المملكة 2030 ومحاورها التي ركزت على بناء الإنسان والاستثمار في بناء القدرات الوظيفية.// انتهى //13:51ت م0100

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.