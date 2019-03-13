السعودية اليوم / نائب أمير منطقة القصيم يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة المستقبل



بريدة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم, شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء بتحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة المستقبل.

وقال سموه بهذه المناسبة: أتقدم باسمي واسم منسوبي الجامعة من موظفين وطلبة بخالص الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على هذه الموافقة، ونسأل الله أن تكون جامعة المستقبل رافدًا من روافد العلم والمعرفة في مملكتنا الغالية، وأن نكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.

وأضاف سمو نائب أمير القصيم: إن هذه الموافقة الكريمة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على تنمية الإنسان السعودي، وتوفير كل السبل لتحقيق العيش الكريم والمعرفة المتكاملة للمواطن، استمرارًا للمسيرة التنموية الشاملة، وانسجامًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة على تحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة سيعود نفعه على أبناء منطقة القصيم كافة بصفة خاصة وأبناء المملكة بصفة عامة، الذين استبشروا بهذه الموافقة، سائلًا الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعونه، وأن يسدد على طريق الخير خُطاهما لمواصلة البذل والعطاء والبناء.

// انتهى //

13:45ت م

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