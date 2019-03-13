السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يعقد اجتماعا بأعضاء لجنة المبادرات بمحافظة جدة



جدة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة، اليوم، اجتماعاً بأعضاء لجنة المبادرات المجتمعية بالمحافظة التي انطلقت من المجلس المحلي بالمحافظة، بهدف دعم المبادرات التي تسهم في نفع الوطن بشكل عام وخدمة جدة بشكل خاص.

وبحث سموه خلال اللقاء الخطة العامة للجنة التي تضمنت بناء منصة الكترونية لطرح تلك المبادرات تحقيقا للمصلحة العامة كونها تحت مظلة محافظة جدة وإشراف عدد من الجهات الرسمية واللجان الإشراقية بما يسهم بالتطوير ونشر ثقافة المبادرة.

وناقش الاجتماع بعض المبادرات التي هي تحت الدراسة, والتي سيعلن عنها لاحقا بعد دراسة اللجنة لجميع جوانبها.

وفي ختام الاجتماع دعا سموه لتكاتف الجهود والتعاون المشترك في سبيل تحقيق التطلعات والتي تتوافق مع توجّهات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة في تنمية الانسان والمكان والاستفادة من طاقات الشباب والاسهام في التحول الوطني وأهداف المجلس المحلي بالمحافظة.

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13:45ت م

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