السعودية اليوم / أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على موافقة مجلس الوزراء بتحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة المستقبل



بريدة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم, شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على موافقة مجلس الوزراء بتحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة المستقبل.

وقال سموه: " إن الاهتمام الذي توليه القيادة - أيدها الله - لقطاع التعليم "العام والخاص", من خلال تعزيزه وتطويره وتنميته بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو حافز كبير لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من خلال فتح آفاق وفرص واسعة في الجامعات وتخصصاتها العلمية المتنوعة وبما يعود عليهم وعلى هذا الوطن بكل نفع وفائدة".

وقدّم الأمير فيصل بن مشعل باسمه واسم أهالي منطقة القصيم كافة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على هذه الموافقة, داعيًا المولى - عز وجل - أن تكون جامعة المستقبل رافدًا من روافد العلم والمعرفة في مملكتنا الغالية, سائلًا المولى - عز وجل - أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

// انتهى //

13:41ت م

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