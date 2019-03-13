

جيزان 06 رجب 1440 هـ الموافق13 مارس 2019 م واس

أطلق المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم، فعاليات الملتقيات المدرسية لنظام المقررات تحت شعار "نحو إرشاد أكاديمي فاعل" ويستمر لمدة ستة أيام، بمشاركة أكثر من ١٩٠ مدرسة ثانوية من مدراس المنطقة.

وأشاد الدكتور الأحوس، بإقامة مثل هذه الملتقيات التي تدعم العملية التعليمية وتزيد من وعي الطلاب والطالبات بنظام المقررات وبناء الخطة الدراسية وتعالج الكثير من المعوقات التي قد تواجههم، مشيراً إلى أن هذه الملتقيات التي تركز على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي ورفع كفاءة الأداء وإشراك الأسر في العملية التعليمية، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في تنفيذها، متمنياً أن تحقق أهدافها.

من جانبه، أوضح مشرف المقررات عبد الله زقيلي، أن الملتقيات المدرسية ترتكز على الإرشاد الأكاديمي بصفته أحد عناصر الجودة في نظام المقررات وحث المدارس على تفعيله وفقاً لما ورد في الدليل الوزاري المعمم على جميع المدارس في مطلع هذا العام الدراسي، وتشتمل على عروض مرئية عن نظام المقررات وحلقات نقاش مع الطلاب وأولياء الأمور وشرح لخطة نظام القبول والتسجيل في نظام المقررات ومعارض مصاحبة تحتوي على نشرات خاصة بنظام المقررات ومشاركات الطلاب.

// انتهى //

13:40ت م

0094





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم جازان ينظم ملتقيات مدرسية عن نظام المقررات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.