السعودية اليوم / الشركة السعودية للخدمات الأرضية تشارك في المعرض الدولي السعودي للطيران بمطار الثمامة



جدة 06 رجب 1440 هـ الموافق13 مارس 2019 م واس

شاركت الشركة

وتقدم الشركة السعودية للخدمات الأرضية خدمات المناولة الأرضية لجميع الطائرات المشاركة في المعرض وكذلك توفير معدات المناولة الأرضية للمشاركين في المعرض.

// انتهى //

13:39ت م

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جدة 06 رجب 1440 هـ الموافق13 مارس 2019 م واسشاركت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، في المعرض الدولي السعودي للطيران والمقام في مدينة الرياض بمطار الثمامة من 12 – 14 مارس 2019م والذي يعد الأول من نوعه في المملكة.وتقدم الشركة السعودية للخدمات الأرضية خدمات المناولة الأرضية لجميع الطائرات المشاركة في المعرض وكذلك توفير معدات المناولة الأرضية للمشاركين في المعرض.// انتهى //13:39ت م0093

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