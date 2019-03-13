السعودية اليوم / أمير الباحة يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثاً



الباحة 06 رجب 1440 هـ الموافق13 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس المعين حديثاً.

وفي بداية اللقاء هنأ سمو أمير منطقة الباحة الشيخ الرويس بتعيينه مديراً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالباحة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بالمنطقة.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها فرع الوزارة وأقسامها بالمنطقة في مجال العناية بالمساجد والاهتمام بها، داعياً إلى تكثيف الجهود في مجال توعية المجتمع في مختلف مناحي الحياة، منوهاً سموه باهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالمساجد والدعوة والإرشاد.

من جانبه، أعرب الشيخ الرويس ،عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على الاستقبال ،واهتمامه بأعمال الوزارة في المنطقة.

// انتهى //

13:39ت م

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