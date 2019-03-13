السعودية اليوم / "الملكية الفكرية .. المفهوم والتطبيقات" ندوة بجامعة القصيم



بريدة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

أقامت جامعة القصيم مُمثلة بمركز الابتكار والملكية الفكرية بالتعاون مع المكتب السعودي لبراءات الاختراع أمس، ندوة بعنوان "الملكية الفكرية: المفهوم والتطبيقات"، وذلك بمقر المدينة الجامعية بالمليداء.

وبدأت الندوة بنبذة تعريفية عن مركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة، قدمها المشرف على المركز الدكتور عبد الله بن محمد المحيميد، عرض خلالها رؤية المركز ورسالته وأهدافه.

وتناولت الندوة بعد ذلك مقدمة عن الملكية الفكرية والتعريف بمجالات حماية الملكية الفكرية، والمدة المتاحة للحماية في كل مجال، كما تم التركيز على براءات الاختراع، وأهمية البحث في الاختراعات السابقة "البحث في التقنية السابقة"، لما لها من أهمية في توفير الجهد وأيضا تطوير الفكرة الحالية، إضافة إلى التطرق لكيفية صياغة وكتابة الاختراع، وكيفية كتابة عنصر الحماية مع تقديم أكثر من مثال لبراءات اختراع ممنوحة.

// انتهى //

13:27ت م

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