السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها لأهالي محافظة خباش



نجران 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

أطلق محافظ خباش بمنطقة نجران طلال بن درزي العردان اليوم، مبادرة "موجودين"، التي تنفذها الأحوال المدنية بالمنطقة، لتقديم خدمات إصدار الهوية الوطنية وتجديدها للمواطنين ميدانيًّا، عبر العربة المتنقلة بالمحافظات والمراكز التابعة.

ونوه محافظ خباش بما تبذله الجهات الحكومية من مبادرات تسعى من خلالها لتقديم خدماتها للمواطن بأيسر الطرق، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

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13:26ت م

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