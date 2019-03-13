السعودية اليوم / القنصل العام الأمريكي يزور الهيئة الملكية ويبدىء إعجابة بمهرجان الزهور بينبع الصناعية



ينبع 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

أستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، أمس, القنصل العام الأمريكي بجدة راين كليها والوفد المرافق .

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطور الصناعي والاقتصادي في مدينة ينبع الصناعية والتسهيلات التي تقدمها الهيئة الملكية للمستثمرين في المجالات كافة، وما تمتلكه المدينة من البنية التحتية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات العملاقة في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية.

واطلع الوفد على تجربة الهيئة الملكية بينبع في تخطيط وإدارة وتشغيل مدينة ينبع الصناعية.

من جهة أخرى قام القنصل العام الأمريكي بزيارة إلى مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع، أطلع خلالها على مرافق المهرجان .

وفي ختام الزيارة أبدى القنصل الأمريكي سعادته بما شاهده في مدينة ينبع الصناعية من منجزات حضارية كبيرة, وبيئية استثمارية للصناعات والمستثمرين الأجانب, وجودة حياة يتمتع بها جميع الموطنين والمقيمين بمدينة ينبع الصناعية .

// انتهى //

13:26ت م

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