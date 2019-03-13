السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يرعى الندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث الاثنين القادم



الدمام 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، الاثنين القادم, الندوة

وأوضح مدير إدارة مركز الأزمات والكوارث بالإمارة العقيد محمد بن سعود بن حاضر، أن الندوة تستعرض أبرز الأساليب والتقنيات التطبيقات في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتحفيز الإدارات المعنية إلى دعم أعمال المركز، والمساهمة في الخروج بتوصيات وأفكار تسهم في دعم الأعمال والجهود في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال.

وأشار إلى أن الندوة تستهدف المختصين في مجال إدارة الأزمات والكوارث من داخل المملكة وخارجها، وممثلين من جميع الجهات التي لها علاقة بإدارة الأزمات والكوارث وكذلك المهتمين في هذا المجال.

//انتهى//

13:25ت م

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الدمام 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، الاثنين القادم, الندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث، التي يقيمها مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية بالتعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الجامعة بالدمام.وأوضح مدير إدارة مركز الأزمات والكوارث بالإمارة العقيد محمد بن سعود بن حاضر، أن الندوة تستعرض أبرز الأساليب والتقنيات التطبيقات في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتحفيز الإدارات المعنية إلى دعم أعمال المركز، والمساهمة في الخروج بتوصيات وأفكار تسهم في دعم الأعمال والجهود في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال.وأشار إلى أن الندوة تستهدف المختصين في مجال إدارة الأزمات والكوارث من داخل المملكة وخارجها، وممثلين من جميع الجهات التي لها علاقة بإدارة الأزمات والكوارث وكذلك المهتمين في هذا المجال.//انتهى//13:25ت م0087

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