السعودية اليوم / الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة تنفذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية للمعتمرين



مكة المكرمة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

نفّذت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "خلال موسم العمرة لهذا العام 1440هـ" مجموعة من البرامج والأنشطة الدعوية، بهدف توعية المعتمرين.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الأمانة عن أعمالها وبرامجها الدعوية التي نفذتها خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة الماضي.

وأوضح التقرير أن عدد الدعاة المشاركين في توعية المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ "46 داعية"، بإجمالي عدد ساعات عمل "2496 ساعة"، كما أشار التقرير إلى أن عدد المترجمين المشاركين في توعية المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ عددهم "11 مترجمًا" بإجمالي "ساعات عمل 588".

وأبان التقرير أن إجمالي عدد المكالمات التي وردت عبر الاتصال بالهاتف المجاني, الذي يعمل على مدار الساعة للإجابة على أسئلة واستفسارات المعتمرين, بلغت "4030 مكالمة".

وأضاف التقرير أن عدد الجولات الميدانية للدعاة على مواقع العمل في مكة والمدينة للإشراف على سير العمل بلغ عددها "149 جولة"، في حين بلغ عدد الكتب الإرشادية باللغة العربية التي وزعت على المعتمرين والزوار "209840 كتابًا"، وبلغ عدد الكتب الإرشادية بلغات غير العربية "34268 كتابًا".

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13:25ت م

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