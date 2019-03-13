السعودية اليوم / "هواة طيور الزينة" يلتقون غداً في قرية جازان التراثية



جيزان 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

تنظم قرية جازان التراثية بمقرها بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان غدًا، ملتقى "هواة الببغاوات وطيور الزينة"، وذلك بالتعاون مع مجموعة نخبة الجنوب للببغاوات وبإشراف مجلس التنمية السياحية .

وأوضح مدير القرية التراثية موسى نامس أن الملتقى الذي يستمر يومين، يشهد مشاركة أكثر من 50 مشاركًا من الهواة ومحبي الطيور من داخل منطقة جازان وخارجها، حيث سيتم عرض أكثر من 250 طائرًا من أنواع الطيور والببغاوات، مشيرًا إلى أن الملتقى يتضمن أربعة أركان منها ركن تعريفي بأنواع الطيور وآخر لاستعراض الطيور، وركن التصوير للزوار، وآخر للبيع.

// انتهى //

13:25ت م

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