شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى فعاليات «ندوة إدارة الازمات والكوارث» والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يقيم مركز إدارة الازمات والكوارث بالإمارة بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ندوة بعنوان( الندوة السعودية الأولى لإدارة الازمات والكوارث ) يوم الاثنين القادم بقاعة المؤتمرات بمقر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وبحسب مدير إدارة المركز العقيد محمد بن سعود بن حاضر فإن الندوة التي تسمر لمدة يوم واحد تهدف إلى استعراض أبرز الأساليب والتقنيات التطبيقات في مجال إدارة الازمات والكوارث، وكذلك تحفيز الإدارات المعنية إلى دعم أعمال المركز ، والمساهمة في الخروج بتوصيات وأفكار تساهم في دعم الاعمال والجهود في مجال إدارة الازمات والكوارث ، وايضاً تبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال.

وأشار العقيد بن حاضر بأن الندوة تستهدف المختصين في مجال إدارة الازمات والكوارث من داخل المملكة وخارجها، وممثلين من جميع الجهات التي لها علاقة بإدارة الازمات والكوارث وكذلك المهتمين في هذا المجال .