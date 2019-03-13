شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى فعاليات «ندوة إدارة الازمات والكوارث» والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب مدير إدارة المركز العقيد محمد بن سعود بن حاضر فإن الندوة التي تسمر لمدة يوم واحد تهدف إلى استعراض أبرز الأساليب والتقنيات التطبيقات في مجال إدارة الازمات والكوارث، وكذلك تحفيز الإدارات المعنية إلى دعم أعمال المركز ، والمساهمة في الخروج بتوصيات وأفكار تساهم في دعم الاعمال والجهود في مجال إدارة الازمات والكوارث ، وايضاً تبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال.
وأشار العقيد بن حاضر بأن الندوة تستهدف المختصين في مجال إدارة الازمات والكوارث من داخل المملكة وخارجها، وممثلين من جميع الجهات التي لها علاقة بإدارة الازمات والكوارث وكذلك المهتمين في هذا المجال .
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