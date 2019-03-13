الاستثمار أول جهة حكومية تحقق شهادة الالتزام بالتميز من EFQM

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - واس

حققت الهيئة العامة للاستثمار شهادة اعتماد الالتزام بالتميز Committed to Excellence (C2E 2 Stars) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، كأول جهة حكومية سعودية تحقق هذا المستوى المتقدم من الالتزام بالتميز (نجمتين) لكامل المنظمة، بالتوافق مع رؤية 2030، التي هدفت من خلال برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاعين الخاص والعام.

ويعد نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية إطار عمل شامل لأنظمة الإدارة المؤسسية، حيث تم إنشاؤه من خلال المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة من أجل مساعدة المنظمات في توجهها نحو ترسيخ العمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء، وتلبية توقعات المستفيدين من خدماتها، وضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف وكيل المحافظ للاستراتيجية المهندس أحمد عرب، أن هيئة الاستثمار حصلت على شهادة الاعتماد من خلال عملية تقييم خارجي من قبل مؤسسة الجودة الأوربية وكانت عملية دقيقة وشفافة لأنشطتها وإجراءاتها ونتائجها، واعتماد منهجية عالمية من المؤسسة الأوروبية لتقييم مستوى الأعمال، ولرفع النضج وتحسين الأداء نحو التميز المؤسسي.

وأضاف أن هناك عدة أسباب أسهمت في حصول هيئة الاستثمار على هذه الشهادة، وذلك بعد قيامها بدراسة الوضع الحالي ومتطلباته، وتم وضع الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، ووضع مقاييس لكل هدف مع تحديد لخط الأساس والمستهدفات، إذ توزعت تلك الأهداف على الوكالات ذات العلاقة، التي تقوم بدورها بوضع المقاييس والمستهدفات الفرعية والمتابعة والمراجعة لها، وإيجاد مكونات استراتيجية واضحة ومحددة يتم العمل على نشرها وبلورتها إلى نتائج عمل يومية وفق مؤشرات أداء يتم متابعتها باستمرار، بالإضافة إلى متابعتها لنتائج مخرجات أعمالها باستمرار وأثرها على المنظمة داخلياً وعلى جذب الاستثمارات.

وكانت الهيئة قد قامت على مستوى الخدمات، بعمل تحسينات لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وكذلك وضعها لخطط تسويقية للترويج لخدماتها لمجموعات المستثمرين محليا وخارجيا على حد سواء، كما تعمل الهيئة على افتتاح مكاتب دولية بهدف التسويق للفرص الاستثمارية، وتوفير مجموعة خدمات للمستثمرين في مكان واحد، والعمل جاري حاليا الى تحويل جميع الخدمات الكترونيا.

وفي إطار مأسسة العمل، ونقل المنهجيات المعتمدة إلى حيّز التطبيق، قامت الهيئة ببناء أدلة متعددة للسياسات والإجراءات، بالإضافة إلى قيامها باستمرار بقياس وتقييم أعمالها وتطبيق التحسينات اللازمة بناء على نتائج التقييم لكل مرحلة.

وعلى مستوى تطوير الخدمات ايضا ، قامت الهيئة بإدارة التحسينات الخاصة بالنظام الإداري والأداء المؤسسي، وذلك من ضمن إطار استراتيجي (Strategy Framework)، ومنهجية إدارة عمليات الأعمال (BPM Framework)، ومن خلال مراجعة المهام والإجراءات والعمليات وربطها مع الاستراتيجية من خلال بناء هيكلية الإجراءات (Enterprise Process Architecture)، بالإضافة إلى اعتماها لهدف “أتمتة جميع خدماتها بنهاية عام 2020″، كأحد أهم أهدافها، وتم تضمينه في خطة التحول الإلكتروني والتي يتم متابعة تنفيذها من قِبل لجنة قيادية في الهيئة، واستعانتها ببرنامج يسر للتعاملات الإلكترونية والذي يقيس مؤشرات أداء المشاريع ويقوم بمقارنة مؤشرات أداء مشاريع أتمتة الخدمات مع جهات حكومية أخرى وتتم متابعة مؤشرات الأداء من خلال منهجية لجنة التعاملات الإلكترونية في الهيئة.

يذكر أن الهيئة تقوم على مستوى تطوير الأداء باستخدام دراسات السوق ومسوحات المستثمرين وغير ذلك من أشكال الاستقصاء الآراء بهدف التنبؤ وتحديد التحسينات لتعزيز الباقة الكاملة للمنتجات والخدمات، وقياس آراء المستثمرين أثناء جميع مراحل تقديم الخدمات.