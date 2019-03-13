بدء العمل في 98 مشروعًا لرياديي الأعمال خلال فبراير الماضي

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” في الإشراف والمتابعة للمشاريع التي بدأت العمل خلال شهر فبراير الماضي، والبالغ عددها 98 مشروعًا، فيما بلغ عدد المشاريع تحت التأسيس خلال الشهر ذاته 191مشروعًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمعهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” المهندس صالح بن عبدالله الصويان أن عدد طلبات التمويل المعتمدة من قبل بنك التنمية الاجتماعية “الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس” خلال شهر فبراير بلغ عددها 683 طلبًا.

كما نفذت ريادة في فبراير الماضي 40 دورة ” حدد فكرة مشروعك ” حضرها 768 شاباً وفتاة، و48 دورة بعنوان “ابدأ مشروعك الصغير ” التحق بها 888 شاباً وشابة في مختلف مناطق المملكة.

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وأكد الصويان على التعاون بين “ريادة” ووزارة التعليم من خلال مبادرة “ريادي” حيث تم خلال شهر فبراير الماضي تنفيذ 16 محاضرة تعريفية حضرها 932 طالباً وطالبة، و8 دورات “حدد فكرة مشروعك” حضرها 200 طالب وطالبة.

وبيَّن الرئيس التنفيذي لمعهد “ريادة” أن المعهد شارك خلال فبراير الماضي في ملتقى “بيبان المدينة” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى عدد من الفعاليات.

يذكر أن معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” تم تأسيسه انطلاقاً من برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي تتبناه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بهدف توفير فرص عمل لشباب الوطن عبر تشجيعهم وتمكينهم من دخول سوق العمل وممارسة العمل الحر.

ويعد المعهد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص متمثلة في (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بنك التنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، شركة سابك، شركة أرامكو، شركة الاتصالات السعودية، ومصرف الإنماء).