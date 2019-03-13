تنفيذ شرع الله في مواطن ضُبط بحوزته حشيش في المدينة المنورة

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم, بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمدينة المنورة, لحيازته كمية من الحشيش المخدر, فيما يلي نصّه:

قال الله تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.

بفضل من الله تم القبض على المدعو / خالد بن هلال بن عبدالقادر سليماني, عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدّر, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً, وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / خالد بن هلال سليماني اليوم الأربعاء 6 / 7 / 1440هـ في منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك, لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع, وإيقاع أشدّ العقوبات على مرتكبيها, مستمدة منهجها من شرع الله القويم, وتحذّر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره – والله الهادي إلى سواء السبيل.