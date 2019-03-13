قصة صادمة في الباحة.. معرض عبير الغامدي يتحول لساحة طعام في يوم المرأة!

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - أمل سعيد الغامدي - الباحة

خالطت الفنانة التشكيلية عبير الغامدي فرحتها بيوم المرأة العالمي بدموع الحزن والألم، عندما شاهدت قاعة المعرض الشخصي الأول الذي ستقيمه بمنطقة الباحة وعملت عليه لمدة أشهر، ومزمع افتتاحه بعد فترة، قد تم فتحه وجُعل من المكان بوفيه مفتوح، اختلطت فيه رائحة الألوان برائحة المأكولات!

وقالت عبير في تغريدات لها: ‏في احتفال أُقيم بمنطقة الباحة احتفاء وتقديرًا للمرأة، واجهت أصعب ما يُمكن أن تواجهه المرأة الفنانة على الإطلاق! وأصبت بالذهول وكانت صدمة عندما شاهدت لوحاتي والتي عملت عليها من مدة طويلة أصبحت خلفية للأكل.. أعددت 22 لوحة منها ما هو من الحجم الكبير، ‏إضافة إلى مبادرة اجتماعية عملت عليها وتتضمن دعم مجموعة من الموهوبات بالمنطقة عددهم 11 موهوبة سعيًا في تحقيق النجاح للجميع، ولم يتبقَّ غير وقت الافتتاح والعمل على المخاطبات الرسمية، لأنه سيكون من قِبل إحدى الشخصيات الاعتبارية النسائية، وضيفة شرف المعرض إحدى صاحبات السمو من إحدى الدول الخليجية ، إلى أن انتهى بي المطاف ليلتها، وأنا أرى من يقتحم المعرض قبل انتهاء ترتيباته وافتتاحه، ويحوله إلى صالة عشاء بشكل غير لائق وغير حضاري وتجاوز بدون أي احترام وتقدير في احتفالية بيوم المرأة.

وتفاعل مجتمع الباحة مع الفنانة مدشنين وسمًا باسم “معرض الفنانة عبير الغامدي” و”اقتحام معرض الفنانة عبير الغامدي وتحويله بوفيه طعام قبل الافتتاح”.

تصرف همجي:

وقالت ريم الغامدي: للأسف تصرف مرفوض وصدمت أنا؛ كوني حاضرة المبادرة فكيف بمن تعبت وجهزت؟! للأسف بالباحة من يقتل ويحبط الإبداع والفن بصفة عامة عزائي للغالية عبير وما برره رئيس النادي الأدبي غير مقنع؛ لأن ما حدث تصرف همجي.

أما سحر آل خلف فقالت: لكل مجتمع قيمه العليا.. لا يليق بنا أبدًا ما نسمعه ونراه! لا ينبغي أن تكون فوق الطاولة مدّعي للمبادئ والقيم المهنية والمعاملات الشخصية، وتحتها تفتقر لأبسط القيم الأخلاقية والمهنية وهي احترام مجهود الآخر. هذا العمل عمرها، وقتها، مالها، وشغفها!

وبالنسبة إلى الشاعرة حياة بكري الزهراني فعلقت بالقول: ‏من المسؤول عن هذا التصرف؟ في ليلة زفاف النجاح قتلوا العروس، أي طموح سيبقى لابنة الباحة بعد هذا المنظر.

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أدبي الباحة يعلق:

من جهةٍ أخرى، أوضح مدير النادي الأدبي حسن الزهراني أن: نادي الباحة الأدبي الثقافي فتح أبوابه لجميع المبدعين والمبدعات من أبناء منطقة الباحة في شتى مجالات الإبداع ومن بينهم الفنانة التشكيلية عبير الغامدي، وتم تسليمها صالة ملحقة بقاعة الشيخ سعيد العنقري ومجاورة لها لإقامة معرضها وتم تجهيز المعرض ومخاطبة الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة ووجه بأن يكون الافتتاح من الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز حرمه، وخاطب النادي جميع المشاركات في البرنامج المصاحب، ونظرًا لظروف الأميرة تأجل الافتتاح ثم خاطبنا الأمير مرة أخرى منذ أسابيع وننتظر رده.

وأضاف: الأسبوع المنصرم تواصل معي نائب رئيس لجنة الأسرة بمنطقة الباحة وأخبرني عن رغبة اللجنة في إقامة احتفالية بيوم المرأة العالمي، وأن يكون هذا في قاعة النادي فرحبت به وأخبرته أن النادي منبر الجميع، ولأن النشاط نسائي فقط فقد سلم موظفو النادي القاعة وجميع مرافقها للمشرفة على البرنامج ونبهوا بعدم دخول المعرض وعبير كانت إحدى الحاضرات، وفوجئنا بما حدث.. وتواصل معي موظفو النادي وأخبروني الخبر وأخبروني باعتذار المشرفة على النشاط وأنها هي أيضًا نبهت على عدم دخول المعرض، ثم تواصل معي نائب رئيس اللجنة معتذرًا وقال بأنه تواصل مع عبير وأبدى أسفه على ما حدث وأنه مستعد لكل ما تطلب.

وشدد على أن المعرض ما زال قائمًا وجميع اللوحات أخذت مكانها في العرض ولم تمس بسوء، وقريبًا سيفتتح متى جاءت الموافقة من الإمارة.

الغامدي تكشف التفاصيل:

وعلقت الفنانة الغامدي بقولها: صباح يوم الاحتفال تواصل معي هاتفيًّا أحد أعضاء النادي المسؤول عن القاعة، واستأذنني في استخدام المساحة المقابلة للمعرض كانت تحتوي بوب أب المعرض وبنرات وأعمال الموهوبات اللاتي يشاركهن ضمن المبادرة الاجتماعية، ووافقت على استخدام هذه المساحة فقط لسهولة نقل ما فيها وتفريغها، ‏وأكدت على أهمية عدم الدخول للمعرض والحرص على ذلك، وأبلغني بالتأكيد على منظمي الاحتفال بهذا الشأن!

وتابعت: في وقت مبكر حضرت بشأن تجهيز ركن جمعية الثقافة والفنون؛ كوني رئيسة اللجنة النسائية فيها، وكنت سعيدة جدًّا لأننا كنا نحتفي من خلال هذا الركن المخصص بأبرز فنانات المنطقة المتميزات ولهذا السبب تواجدت هناك.. ووجدت أن مساحة الأركان أصبحت في نفس المسرح وليس في القاعة التي سبق استئذاني فيها في الصباح.. واطمأننت كثيرًا بذلك لأتفاجأ بعدها ‏بوجود وجبة العشاء، ثم أثناء خروجي في نهاية اليوم وجدت بطريقي شخصًا من المنظمين لا أعلم من هو واكتفى بقوله لي شخصيًّا: (معليش سامحينا والموضوع بسيط مرة.. وين المشكلة إذا دخلنا العشاء ولوحاتك ما فيها شيء!).

الجدير بالذكر أن الفنانة عبير من الفنانات التشكيليات المتميزات بمنطقة الباحة ‏وحاصلة على العديد من الجوائز، وشاركت بالعديد من معارض الفن التشكيلي بالمملكة، ولديها أعمال مقتناة من شخصيات مهمة في المجتمع السعودي.