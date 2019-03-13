الاستعلام عن نتائج قياس بالسجل المدني موقع المركز الوطني للتقويم والقياس

خدمة الاستعلام عن نتائج قياس بالسجل المدني يمكن من خلالها معرفة نتائج اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات و نتائج اختبار القدرات المعرفية العامة و نتائج الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية العامة و نتائج قياس اختبار القدرات العامة وغيرها من الاختبارات التي يمكن الاستعلام عنها من خلال زيارة موقع المركز الوطني للتقويم والقياس الرسمي علي شبكة الأنترنت، من خلال هذا المقال سوف نتعرف علي طريقة استخراج نتائج قياس من اجل نسهل الأمر علي الجميع.

كما يمكن الاستعلام عن نتائج قياس النيابة العامة وموهبة أيضا من خلال الدخول علي موقع قياس النتائج والذي سوف نرفق الرابط الالكتروني للمختبر بأسفل هذه المقالة من اجل أن يستطيع أي مستعلم البحث عن الدرجات من خلال استخدام رقم السجل المدني ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتدرب أو المتدرب، حيث يمكن معرفة المعدل ألتركمي التحصيلي بشكل إلكتروني دون الحاجة للتوجه إلي مقر المركز الوطني للقياس والتقويم.

الاستعلام عن نتائج قياس بالسجل المدني

نرفق لكم رابط موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي من اجل الاستعلام عن نتائج قياس، حيث يقوم المستعلم بإدخال رقم السجل المدني ورقم الاشتراك أو المشترك بالحقول الفارغة بداخل موقع قياس الالكتروني للنتائج، من ثم ستقوم بوابة قياس بتحويله إلي صفحة الدرجات مباشرة بدون أي مشاكل تقنية ولا معوقات.

موقع المركز الوطني للتقويم والقياس

كما يمكن الاتصال على رقم “920033555” من اجل الاستعلام عن نتائج قياس عبر الهاتف الخاص بك، حيث سيخبرك موظف المختبر عن أي نتيجة تريد البحث عنها، كما يمكن التعرف علي ألية التسجيل ومعرفة مواعيد الاختبارات الجديدة التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي سواء كانت المحوسبة أو الورقية.