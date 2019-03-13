شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يبحث مع سفير المغرب الإفادة من البرامج التطويرية في التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بحث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في المملكة العربية بحث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في المملكة العربية السعودية ، والمملكة المغربية. جاء ذلك خلال استقبال وزير التعليم في مكتبه اليوم (الأربعاء)، سفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري. وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين.



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