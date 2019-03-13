شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم والتدريب»: بدء الاختبارات الوطنية الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، تطبيق برنامج «الاختبارات الوطنية»، بالشراكة مع وزارة التعليم خلال الفترة من 10 - 14 رجب الجاري، بهدف قياس المخرجات، ورصد تطورها في مراحل مختلفة، وإتاحة بياناتها أمام صانعي القرار، وتزويدهم بقياس صادق وموثوق، وقابل للمقارنة عن مدى إتقان الطلاب للمهارات والمعارف اللازمة، مع تقديم معلومات وتوصيات لتعزيز فعالية التعلم.

ويستهدف برنامج الاختبارات الوطنية خلال هذا العام 2019 قياس الأداء في الرياضيات والعلوم ومهارات القراءة، لعينة ممثلة من طلاب الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، بوصفها متطلبًا للتعليم الناجح في سائر المواد، وقد وقع الاختيار على الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط؛ لحيثيات فنية وعملية، فطلاب الصف الرابع الابتدائي أكثر قدرة على قراءة مواد الاختبار وتعليماتها وفهمها مقارنة بالصفوف الدنيا، ما قد يعني الحصول على بيانات يمكن الاعتماد عليها، والسماح بتقويم معارف الطلاب ومهاراتهم المتراكمة.

كما يقيس معارف الطلاب ومهاراتهم المتراكمة في المرحلة الابتدائية، وفعالية التعليم في المرحلة المتوسطة في الإعداد للمرحلة الثانوية، وتحقيق التكامل مع برامج المركز الوطني للقياس، لقياس التحصيل في نهاية المرحلة الثانوية بوصفها مدخلات للتعليم العالي.

ويقدم الصفان الرابع الابتدائي والثاني المتوسط صورة عن مستوى إتقان الطلاب والطالبات للمعارف والمهارات، حيث يمكن ضمها مع بيانات الاختبارات الدولية (TIMSS،PIRLS)، كما يمكن للبيانات الوطنية أن تعطي تصوراً دقيقاً وموثوقاً لأداء الطلاب، بما يسمح بالمقارنات ذات الصلة.

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ويهدف برنامج الاختبارات الوطنية إلى قياس وإيجاد نتائج للأداء الوطني للطلاب في مجالات محددة (الرياضيات - العلوم - مهارات القراءة والكتابة) باستخدام أساليب المعاينة المناسبة، وأداء الطلاب في مناطق المملكة، والمقارنة بينهم، والنظر في إمكانية الوصول إلى تصور لمستوى أداء الطلاب في إدارات التعليم كافة، إضافة إلى البيانات والمعلومات التشخيصية لمستويات أداء الطلاب في مجالات وموضوعات ومهارات معرفية محددة، والعوامل المؤثرة على مستوى أداء الطلاب وسلوكهم.

يذكر أن المركز الوطني للقياس أجرى في شهر أبريل 2018، التطبيق التجريبي للاختبارات على عينة من طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، والبالغ عددهم نحو 16000 طالب وطالبة.

وللاطلاع على الدليل الإرشادي للاختبارات الوطنية:

https://www.qiyas.sa/ar/Documents/National_Testing_Handbook.pdf.