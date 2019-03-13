شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لجانٍ تلقى كمية من الحشيش المخدر في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمدينة المنورة، لحيازته كمية من الحشيش المخدر. أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمدينة المنورة، لحيازته كمية من الحشيش المخدر. وقالت وزارة الداخلية في بيانها: بفضل من الله تم القبض على المدعو/ خالد بن هلال بن عبدالقادر سليماني، عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم في منطقة المدينة المنورة.



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