شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: ضبط 3473 مهرباً ومتسللاً ومتهماً و52 كغم حشيش خلال 6 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ألقت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خلال النصف الأول من العام الحالي 1440، القبض على 72 مهرباً و2142 متسللا، و1259 متهما في قضايا مختلفة.

وأوضح المتحدث باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز أن هذه العمليات تمت في إطار تنفيذ مهمات إدارة المجاهدين في منطقة جازان في حدود مسؤولياتها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات، والأسلحة ومنع التسلل.

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وأوضح أنه ضُبط في حوزة المتهمين سلاحان منوعان، و2109 طلقات حية متنوعة، ومخزنا ذخيرة مختلفة الأنواع، كما تم ضبط 52 كيلوغراما و894 غراما من الحشيش المخدر، و600 غراما من بودرة يشتبه أنها مخدرة، و1062 لتراً من الخمور، إضافة إلى 11 طناً و84 كيلوغراما و526 غراما من نبات القات، و1020 قرص كبتاغون، وتسعة أكياس «شمة»، و1920 «بكت دخان» مهرب.

وأضاف أنه تم التحفظ على 201 سيارة، وسبع دراجات نارية لاستخدامها في جرائم تهريب متنوعة، و50.476 ريالاً سعودياً.

وأكد بن قزيز أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل وتكثيف الوجود الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.