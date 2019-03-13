«الأرصاد» تنبه من رياح مثيرة للأتربة على محافظات مكة

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جدة - خالد شويل - واس (جدة) أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الألربعاء)، تنبيهاً من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظة جدة، الليث، خليص، الكامل، رابغ، مكة المكرمة، ويشمل الخط الواصل إلى جيزان. وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الألربعاء)، تنبيهاً من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظة جدة، الليث، خليص، الكامل، رابغ، مكة المكرمة، ويشمل الخط الواصل إلى جيزان. وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

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