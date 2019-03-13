شكرا لقرائتكم خبر عن «ريادة» : 191 مشروعاً تحت التأسيس لريادي الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

بدأ معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" في الإشراف والمتابعة للمشاريع التي بدأت العمل خلال شهر فبراير الماضي، والبالغ عددها 98 مشروعاً، فيما بلغت عدد المشاريع تحت التأسيس خلال الشهر ذاته 191مشروعاً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمعهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" المهندس صالح بن عبدالله الصويان أن عدد طلبات التمويل المعتمدة من قبل بنك التنمية الاجتماعية "الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس" خلال شهر فبراير بلغ عددها 683 طلباً.

كما نفذت ريادة في فبراير الماضي 40 دورة "حدد فكرة مشروعك"، حضرها 768 شاباً وفتاة، و 48 دورة بعنوان "ابدأ مشروعك الصغير" التحق بها 888 شاباً وشابة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الصويان على التعاون بين "ريادة" ووزارة التعليم من خلال مبادرة "ريادي"، حيث تم خلال شهر فبراير الماضي تنفيذ 16 محاضرة تعريفية حضرها 932 طالب وطالبة، و 8 دورات "حدد فكرة مشروعك "حضرها 200 طالب وطالبة.

وبين الرئيس التنفيذي لمعهد "ريادة" أن المعهد شارك خلال فبراير الماضي في ملتقى "بيبان المدينة" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من الفعاليات.