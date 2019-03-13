شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة فى ولاية أوهايو ومصرع قائدها والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت صحيفة (يو إس نيوز) الإلكترونية الأمريكية عن مسئولين فى الطوارئ قولهم: إن المنزل، الذى يقع فى مدينة ماديرا، كان خاليا من السكان وقت تحطم الطائرة .
ولم تتأكد السلطات ما إذا كان هناك شخص أخر بجانب الطيار أم لا فى حادث تحطم الطائرة ذات المحركين، ولم يُصدر على الفور أى معلومات حول هوية الطيار.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن المجلس الوطنى لسلامة النقل سيكون مسئولا عن التحقيق فى الحادث.
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