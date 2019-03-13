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وزير التعليم يبحث التعاون مع سفير المغرب

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استقبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم، سفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.

وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين، إلى جانب بحث سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.


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