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الإعلامي الطميحي يقدم والده لاستلام جائزة جازان من أمير المنطقة بدلًا عنه
متابعات الخليج 365 - جازان
شهد حفل توزيع جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الـ13 موقفاً إنسانياً، بين المذيع في قناة “العربية” محمد الطميحي، ووالده، وذلك خلال استلامه جائزته في مجال الأداء الإعلامي.
وخلال التكريم، قدم الطميحي والده لاستلام جائزة جازان من أمير المنطقة محمد بن ناصر، بدلًا عنه، كنوع من التقدير لدوره في نجاحه ومسيرته الصحافية والإعلامية، وهو ما قابله الأب بالسعادة الغامرة ورفع الجائزة فخرًا بابنه.
وقال الطميحي في كلمة المكرمين ألقاها نيابة عنهم، إن هذه الجائزة تأتي في إطار مفهوم التنمية المستدامة الذي يسعى أمير المنطقة لتطبيقه، عادًا الجائزة واحدة من عوامل النجاح والإنجاز التنموي ودعم المتفوقين وتحفيز أقرانهم من أفراد المجتمع.
وشدد على أهمية القيمة الحضارية والأدبية والثقافية والعلمية للجائزة ودورها الريادي، وشمولها للعديد من المجالات الحيوية, مثمنًا تميز الجائزة في العديد من الفروع ومنها حفظ كتاب الله الكريم والسنة النبوية وحماية البيئة وغيرها من فروع الجائزة.
وبيَّن أن التفوق في أي مجال والحصول على جائزته لا يعني نهاية المطاف بل هو بداية الطريق لمزيد من التفوق، ومواصلة العطاء والإبداع، مؤكدًا أهمية جائزة جازان للتفوق والإبداع في تشجيع التميز في الأداء وغيرها من الفروع, حاثًا الفائزين على البذل والاجتهاد لما فيه خير وفائدة هذا الوطن العزيز.
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