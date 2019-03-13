شكرا لقرائتكم 70 هللة للسهم.. أرباح نقدية لمساهمي السعودية للكهرباء عن العام المالي 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-13 70 هللة للسهم.. أرباح نقدية لمساهمي السعودية للكهرباء عن العام المالي 2018 متابعات الخليج 365 - الرياض أوصى مجلس إدارة السعودية للكهرباء بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام المالي 2018م بمبلغ إجمالي 749.3 مليون ريال. Advertisements وبحسب ما ذكرت السعودية الكهرباء، سيكون توزيع الأرباح بواقع 70 هللة للسهم الواحد بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم. وأسهمت كفاءة الكوادر الوطنية بالسعودية للكهرباء في تحقيق إنجازات فنية وتقنية بارزة ومبادرات وأفكار إبداعية وفرت مبالغ مالية كبيرة للشركة.









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