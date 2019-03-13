إيقاع 11 تعهدًا على منافذ بيع التبغ بالأسياح

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - القصيم

أوقعت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم 11 تعهدًا على عدد منافذ البيع بمحافظة الأسياح، خلال جولة ميدانية نفذها أعضاء اللجنة، أمس الثلاثاء، بمشاركة عدة جهات حكومية.

Advertisements

وتضطلع اللجنة برسم السياسات العامة لمساعدة المدخنين، وحماية غير المدخنين وبخاصة صغار السن، وتحديد الحد الأعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغير ذلك من المواد الضارة في السجائر المستوردة، مما يسهم في الحد من انتشار التبغ وتمكين الراغبين من الإقلاع التدخين ومساعدتهم بالعيادات المتخصصة.

وشهدت جولة اللجنة، الوقوف على منافذ البيع بمحافظة الأسياح، وخلصت إلى إيقاع 11 تعهدًا على عدد من المنافذ التي تم رصد ملاحظات عليهم، ولضمان عدم تكرراها، تطبيقًا للتعليمات التي نص عليها النظام.