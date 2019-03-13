تكريم 25 فائزًا وفائزة بجائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الـ13

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني- علي شيبان- جازان

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، مساء أمس الثلاثاء، حفل تسليم جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الـ13، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وذلك بفندق راديسو بلو.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي كلمةً أشاد فيها برعاية أمير منطقة جازان حفل الجائزة في عامها الحالي، منوهاً بدعمه ورعايته ومتابعته الحثيثة للجائزة.

وأشار النعمي إلى أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ عددهم 25 فائزاً وفائزة في فروع الجائزة التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية والأداء المتميز والتفوق الدراسي والإبداع الأدبي والفني والشخصية الثقافية والعلمية والبحث العلمي وفرع الابتكارات وريادة الأعمال وفروع حماية البيئة وفرع الأدباء والفرع الإعلامي وفرع التطوع وغيرها من فروع الجائزة الـ18.

وأكد النعمي أن الجائزة تعد دافعاً ومحفزاً لحفظة كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتفوقين دراسياً ومهنياً، كذلك الباحثين علمياً وأكاديمياً والمتميزين في الأداء الوظيفي والإعلامي، وأيضاً المبدعين أدبياً وفنياً مع تتويج الشخصية الثقافية والمتفوقة على مستوى المنطقة.

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وبعد ذلك، أُلقيت كلمة المكرمين التي ألقاها نيابةً عنهم الفائز بالجائزة في مجال الأداء الإعلامي المذيع بقناة العربية محمد إبراهيم الطميحي، والذي أكد فيها أن هذه الجائزة تأتي في إطار مفهوم التنمية المستدامة الذي يسعى أمير المنطقة إلى تطبيقه، معتبراً الجائزة واحدة من عوامل النجاح والإنجاز التنموي ودعم المتفوقين وتحفيز أقرانهم من أفراد المجتمع السعودي.

وشدد الطميحي على أهمية القيمة الحضارية والأدبية والثقافية والعلمية للجائزة ودورها الريادي وشمولها على العديد من المجالات الحيوية التي تتميز بها الجائزة في العديد من الفروع ومنها حفظ كتاب الله الكريم والسنة النبوية وحماية البيئةـ مبيناً أن التفوق في أي مجال والحصول على جائزته لا يعني نهاية المطاف بل هو بداية الطريق لمزيد من التفوق ومواصلة العطاء والإبداع، مؤكداً أهمية جائزة جازان للتفوق والإبداع في تشجيع التميز في الأداء، حاثاً الفائزين على بذل والاجتهاد لما فيه من خير وفائدة لهذا الوطن العزيز والغالي.

وعقب ذلك، ألقى الفائز بجائزة الإبداع الأدبي في مجال الشعر خليف بن غالب الشمري قصيدة شعرية بهذه المناسبة، وفي ختام الحفل كرم الأمير محمد بن ناصر الفائزين والفائزات بالجائزة ورؤساء الجائزة في دورتها الحالية والداعمين لها، راجياً لهم المزيد من التفوق والإبداع في حياتهم العلمية والعملية لكل ما يعود بالنفع على الجميع.

وأكد أمير جازان أهمية التكريم في تشجيع الفائزين بالجائزة على مزيد من الإبداع والتنافس بين كافة أبناء المنطقة للحصول على الجائزة في دورتها القادمة، مشدداً على الدور المهم المناط بالقائمين على الوسائل الإعلامية من أجل التعريف بمنطقة جازان وما تزخر به من مقومات في المجالات السياحية والزراعية والاقتصادية وغيرها من المجالات والتوسع في فروع الجائزة وفي نطاقها الجغرافي لتشمل جميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي والعالم العربي بشكل عام.