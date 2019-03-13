الان تتابع اجتماع لطب العيون السعودي 2019 بمشاركة 18 متحدثاً دولياً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تنظم الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، اجتماع طب العيون السعودي 2019 بدءاً من يوم الخميس 7 رجب 1440هـ الموافق 14 مارس 2019م، في فندق الفيصلية بمدينة الرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام حيث تبدأ الجلسات العلمية صباح يوم الخميس.

ويشارك في هذا الاجتماع العلمي (18) متحدثاً من أساتذة طب العيون الدوليين فضلاً عن (96) متحدثاً من داخل المملكة ويغطي البرنامج العلمي لهذا الاجتماع المستجدات في تخصصات طب وجراحة العيون ويشتمل على (38) جلسة علمية، (112) ورقة علمية، (10) دورات تدريبية وورش عمل، (26) ملصق علمي.

بالإضافة لــ(6) عروض فيديو، وسيسجل في هذا الاجتماع ما يقارب (1800) من أطباء وطبيبات العيون وأخصائي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون – وقد اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية للاجتماع (24) ساعة علمي، وضمن اجتماع طب العيون السعودي ستعقد ندوية متخصصة”لمكافة الاعاقة البصرية” – يوم الخميس 7 رجب 1440هـ الموافق 14 مارس 2019مو الدعوة مفتوحة.

أما أطباء العيون الدوليون المشاركون بالاجتماع فهم كلاً من الأطباء:

الدكتور ديمتري عازار، كبير أطباء الابتكارات العينية ورئيس الكرسي الميداني لأبحاث طب وجراحة العيون بشركة فيرلي لايف ساينسز، الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور روبرت كوفر ، أستاذ طب وجراحة العيون، المدير الطبي ، عيادة كوفر للعيون، بوينس آيرس ، (الأرجنتين).

والدكتور أنطونيو كابوني ، أستاذ طب وجراحة العيون، جامعة أوكلاند، كلية ويليام بومونت للطب، أوبورن هيلز ، ميشيغان (الولايات المتحدة الأمريكية).

والدكتور محمد جعفر، أستاذ ورئيس قسم طب العيون في نظام الصحة الوطني للأطفال ، جامعة جورج واشنطن، ( الولايات المتحدة الأمريكية).

الدكتور فيديريكو ج فيليز، أستاذ مشارك في طب العيون، بجامعة ديوك ، دورهام ، كارولينا الشمالية ، (الولايات المتحدة الأمريكية).

الدكتور كيث بارتون، استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى مورفيلدز للعيون، لندن، (المملكة المتحدة).

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الدكتور توبياس نيوهان، المدير الطبي في اماوجينكلينك, مارينبلاتز، ميونخ، (ألمانيا).

الدكتور جين فرانسوينس رولاند، رئيس قسم الجلوكوما، مستشفى أبحاث الجامعة في ليل، ليل ، (فرنسا).

الدكتور عارف خان ، أستاذ واستشاري طب وجراحة عيون الأطفال وعلم الوراثة العيني، كليفلاند كلينك أبو ظبي، أبو ظبي ، (الإمارات العربية المتحدة).

الدكتورة إلينا ميلا ، استشاري الجلوكوما، المستشفى الجامعي ببرشلونة، (إسبانيا).

الدكتور جون كمبين ، أستاذ طب العيون، مدير علم الأوبئة وكبار العلماء ماساتشوستس العين والأذن ، كلية الطب بجامعة هارفارد، بوسطن ، ماساتشوستس ، (الولايات المتحدة الأمريكية).

الدكتور إيان بيلي أود، أستاذ متفرغ في علوم الرؤية والبصريات، جامعة كاليفورنيا، بيركلي كاليفورنيا، (الولايات المتحدة الأمريكية).

الدكتور آمود جوبتا، أستاذ فخري في طب العيون، المركز المتقدم للعيون ، معهد الدراسات العليا للتعليم الطبي والبحوث، شانديغار ، (الهند).

الدكتورة سواتي كاليكي ، رئيس معهد OEU لسرطان العين، معهد براساد للعيون، حيدر اباد ، (الهند).

الدكتور عدنان توفيل ، استشاري طب وجراحة العيون، مستشفى مورفيلدز للعيون، لندن، (المملكة المتحدة).

الدكتور خوسيه بيلدا، رئيس قسم العيون، بمستشفى جامعة توريفيخا، توريفايجا ، أليكانتي ، (إسبانيا).

الدكتور سايان باسو، رئيس كرسي إصلاحات العيون، مدير مركز إصلاحات العين، قائد بحث ، معهد تيج كوهلي للقرنية، معهد براساد لطب العيون، حيدر اباد ، ( الهند).

الدكتور مايكل ستيوارت ، أستاذ ورئيس قسم طب العيون، مايو كلينيك فلوريدا ، (الولايات المتحدة الأمريكية).