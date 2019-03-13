الان تتابع “الترفيه” تقدم نموذجا لإصدار التراخيص عبر بوابتها الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عبر بوابتها الإلكترونية نموذجًا لإصدار التراخيص من خلال تعبئة البيانات المطلوبة. وأوضحت الهيئة أن فضلا عن مستندات الترخيص المطلوبة، فإن التراخيص تستلزم معرفة معلومات المنظم وكذلك معلومات الفعالية، منوهة عن أن البيانات الواجب توافرها تعرف من خلال الرابط: https://licensing.gea.gov.sa/

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