الان تتابع نصف مليون معاملة في محكمة مكة منذ 235 سنة! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

تجاوز عدد المعاملات في أرشيف المحكمة العامة بمكة المكرمة 500 ألف معاملة بعضها من عام 1205هـ قبل 235 سنة.

ذكر ذلك رئيس المحكمة العامة المكلف فضيلة الشيخ صالح بن عبدالله السعوي أثناء لقائه رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المكلف أ.عبدالرحمن بن حمود الضحيان بمقر المحكمة بمكة المكرمة.

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واشاد السعوي بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في إدارة أموال القاصرين والمشمولين بنظامها، وجاء ذلك في إطار زيارة رئيس الهيئة المكلف للمحكمة من أجل التواصل والنقاش لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والتسهيل عليهم.

بعد ذلك، قام رئيس الهيئة بزيارة محكمة الأحوال الشخصية والتقى برئيس المحكمة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية الذي أثنى على الدور الذي تقوم به الهيئة وفقاً لنظامها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الإجراءات التي تساهم في تسهيل أمور المستفيدين وتطويره، وبعد ذلك قام رئيس الهيئة بزيارة المقر الجديد للهيئة قيد الإنشاء، واستمع إلى شرح من المشرف على المشروع، ثم زار فرع الهيئة بمكة المكرمة والتقى بالمراجعين.

وأكد رئيس الهيئة الضحيان أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً للأوامر السامية والتعليمات التي تؤكد على أهمية أن يقوم رئيس الجهة بزيارات دورية لمناطق المملكة، وتفقد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق والاستماع لما لدى المواطنين، كما أكد سعادته بأن ذلك يندرج ضمن اهتمامات رئيس مجلس إدارة الهيئة د. حمد بن محمد آل الشيخ.