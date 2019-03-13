الخطوط السعودية تعلق على أزمة «بوينج 737»

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أكدت شركة الخطوط الجوية السعودية أن الأسطول الجوي للمملكة لا يضم أي طائرات من طراز “بوينج ماكس 737″، وقالت الشركة، ردًا على المغردين عبر حسابها على “تويتر”: “لا توجد ضمن أسطولنا طائرات من طراز بوينج 737 MAX”، ونشرت رابطًا إلكترونيًّا لمن يريد التعرف على مكونات أسطولها الجوي https://bit.ly/2HfZegy.

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وأعلن الاتحاد الأوروبي و21 دولة، بينها الإمارات والكويت، ولبنان مؤخرا، حظر تحليق طائرات بوينج 737 ماكس في مجالها الجوي، ما يعني أن التطمينات الأمريكية لم تفلح في إثناء هذه الدول عن القرار؛ إذ سبق أن أكَّدت واشنطن أن التحليق بهذه الطائرات آمن، رغم أنه الحادث الثاني من نوعه للطائرة ذاتها في غضون خمسة أشهر.

وردًا على المخاوف المتزايدة، قالت شركة طيران أديل، التي وقعت مع “بوينج” صفقة لشراء 30 طائرة من نفس الطراز (737 ماكس)، إنها تراقب الوضع عن كثب، وأضافت: “نحن على اتصال دائم مع الشركة الأمريكية، رغم سلسلة الخطوات السريعة التي اتخذتها السلطات المعنية بسلامة الطيران المدني في أستراليا وسنغافورة وإثيوبيا والصين”.

فيما أجرى الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية، دينيس ميلنبورج، اتصالًا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن نشر الأخير تغريدتين اعتبرهما ميلنبورج “مبهمتين” عن القضية.