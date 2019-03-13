الان تتابع صندوق الموارد البشرية: 532 فرصة تدريبية في برنامج «تمهير» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم، عن توفر 532 فرصة تدريبية ضمن برنامج “تمهير” للتدريب على رأس العمل. وأوضح “هدف” أن الفرص التدريبية المتاحة في مجال “إخصائي تسويق”، منوها عن أن التسجيل للحصول على الفرص المتوفرة يكون عبر الموقع الإلكتروني http://taqat.sa/tamheer .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق الموارد البشرية: 532 فرصة تدريبية في برنامج «تمهير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.