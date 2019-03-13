الرياض: إنجاز 53% من مشروع جسر تقاطع طريق عرفات – العزيزية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم، الانتهاء من 53% من أعمال تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق عرفات مع طريق العزيزية، وأن العمل جار لإنجازه وفق البرنامج الزمني.

ونشرت الأمانة مخططا توضيحيا يبين أن الجسر البالغ طوله 517 مترا، ويشمل 6 مساات و4 خدمات، و52 عمود إنارة، ويبلغ مسطح الأسفلت على طوله حوال 72 مترا مربعا.