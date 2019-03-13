الان تتابع الرياض: إنجاز 53% من مشروع جسر تقاطع طريق عرفات – العزيزية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم، الانتهاء من 53% من أعمال تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق عرفات مع طريق العزيزية، وأن العمل جار لإنجازه وفق البرنامج الزمني.
ونشرت الأمانة مخططا توضيحيا يبين أن الجسر البالغ طوله 517 مترا، ويشمل 6 مساات و4 خدمات، و52 عمود إنارة، ويبلغ مسطح الأسفلت على طوله حوال 72 مترا مربعا.
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