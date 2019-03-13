شكرا لقرائتكم خبر عن تتربع على عرش أفضل مدينة للعيش لـ10 سنوات على التوالي.. من هي؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (فيينا)

للسنة العاشرة على التوالي، تصدرت العاصمة النمساوية فيينا مؤشر ميرسر لأكثر المدن التي تصلح للعيش فيها. والمدينة المعروفة للسائحين بماضيها الإمبراطوري وقصورها المذهبة وموسيقاها الكلاسيكية، يسكنها 1.9 مليون نسمة وتحمل لقب «فيينا الحمراء» لأنها خضعت لحكم اليسار السياسي لفترة طويلة. كما تشتهر أيضا بتقديم الخدمات العامة بأسعار زهيدة وتوفير المساكن الاجتماعية.

وتقتسم المدينة بعض الخصائص مع مدينة زوريخ السويسرية التي حلت في المركز الثاني مثل المساحة المتوسطة والأمان وانتشار المساحات الخضراء لكن زوريخ تختلف عنها في أنها أغلى وتعد مركزا ماليا مهما. واقتسمت مدن أوكلاند وميونيخ وفانكفور المركز الثالث.

ولم تتغير المراكز الخمس الأولى في قائمة مؤسسة ميرسر لجودة مستوى المعيشة في عام 2019، والتي نشرت اليوم (الأربعاء)، عن العام الماضي لكن فانكوفر صعدت من المركز الخامس إلى الثالث. كما ظلت أسوأ عشر مدن في القائمة التي تضم 231 مدينة دون تغيير إذ حلت بغداد في المركز الأخير، تلتها بانجي في جمهورية أفريقيا الوسطى فالعاصمة اليمنية صنعاء.