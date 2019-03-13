جدة تختتم عزاء أمينها الأول محمد سعيد فارسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

اختتمت في جدة أمس مراسم عزاء أول أمين لمحافظة جدة المهندس محمد سعيد فارسي، الذي وافته المنية خارج المملكة عن عمر يناهز 83 عاما.

وشهد عزاء الفارسي حضور أمراء ومسؤولين ووجهاء وأعيان ورجال أعمال إلى منزل الشيخ جميل فارسي بحي الشاطئ وللنساء كورنيش جاردن حي.

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ويعد المهندس فارسي أول أمين لجدة والمخطط الأبرز لشكلها الجمالي واستمر قرابة 14 عاما أمينا لجدة، وكانت المدينة في عهده تشتهر بالمنحوتات والميادين الجمالية وأسس ما يعرف بالبلديات الفرعية.

والمهندس فارسي من مواليد مكة المكرمة عام 1936 ودرس الابتدائية بمدرسة الرحمانية، ثم مدرسة تحضير البعثات، وحصل على البكالوريوس من جامعة الإسكندرية في 1963 في تخصص الهندسة، وماجستير عمارة وتخطيط بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة نفسها في 1982، ثم الدكتوراه في كلية الهندسة من جامعة الإسكندرية أيضا في 1987.

والفقيد شقيق كل من: الشيخ محمد علي فارسي - رحمه الله -، والشيخ محمد جمال فارسي - رحمه الله -، والدكتور منصور فارسي - رحمه الله -، وعبدالله فارسي وأحمد، وعبدالرحمن - رحمه الله -، ومحمود - رحمه الله -، وعبدالعزيز، وفاطمة - رحمها الله -، وعائشة - رحمها الله -، ولطفية، وأم السعد وخديجة وسكينة، ووالد هاني فارسي.