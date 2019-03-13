المحاكم تصدر 417 ألف حكم خلال 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت محاكم المملكة خلال الأشهر الستة الماضية 417 ألف حكم، بمعدل شهري يقارب الـ70 ألف حكم قضائي.

وشهد المرفق العدلي أخيرا قفزات رقمية قلصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب عدد من الحلول الأخرى، كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة، لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل، وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.

واعتمدت وزارة العدل حلولا رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلص المواعيد وساعد في إنجاز القضايا.

وأسهمت المبادرات والمشاريع التطويرية برفع سقف الإنجاز في المحاكم وتحسين أداء العاملين، من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تمكنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدل أداء المحاكم والمرافق العدلية بشكل لحظي، وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيرا في توظيف «التحول الرقمي» في العمل العدلي.

الأحكام الصادرة من المناطق

الرياض

113,000

القصيم

19,000

الشرقية

54,000

مكة المكرمة

112,000

المدينة المنورة

26,000

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حائل

9,000

تبوك

13,000

الجوف

8,000

الحدود الشمالية

5,000

الباحة

5,500

عسير

31,000

جازان

16,000

نجران

5,700