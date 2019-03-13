إطلاق ثاني مجمع ترفيهي بالرياض على مساحة 135 ألف م2

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت أمس شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ضمن استراتيجية ضخمة لتطوير البنية التحتية للقطاع الترفيهي، عن ثاني مجمع ترفيهي في مدينة الرياض بعد إعلانها في ديسمبر من 2018 عن موقع أول وجهاتها الترفيهية.

وجرى اختيار الموقع الثاني في حي الربوة بشكل استراتيجي نظرا للكثافة السكانية في المنطقة وحاجتها للوجهات الترفيهية العصرية، ولسهولة الوصول حيث يقع على تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق النهضة، بجوار متنزه النهضة والطرق السريعة كذلك باستخدام المواصلات العامة بالقرب من مشروع مترو الرياض، محطة صلاح الدين.

ويقدر حجم المجمع الترفيهي الثاني بنحو 135 ألف م2، فيما سيشتمل على خيارات متنوعة من المرافق الترفيهية المختارة بعناية، بالإضافة للمطاعم والمقاهي العالمية ومساحات مفتوحة لإقامة أنشطة الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض الحية، كذلك صالات السينما المتوافقة مع المعايير العالمية الحديثة لتكون الوجهة الرئيسة للمواطنين والمقيمين والزوار في المدينة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه عبدالله الداود أن قطاع المجمعات الترفيهية التي ستشيدها شركة مشاريع الترفيه السعودية ستكون الوجهة الترفيهية الأضخم، والتي ستتوسع تحت خطة جغرافية تشمل مناطق المملكة، وتشمل خيارات ترفيهية متنوعة ستتميز بتصاميم عصرية، ولها طابع فريد وستكون محطة ترفيهية متكاملة للعائلة والأفراد لقضاء الوقت وخدمة شرائح المجتمع مما يتوافق مع خطة المملكة في تحسين نمط حياة السعوديين والمقيمين، حيث يتمكن الزائر من قضاء ساعات في رحلة ترفيهية متكاملة من الصباح حتى المساء، لتوفر جميع الخدمات والخيارات في المجمع.

وتعمل شركة مشاريع الترفيه السعودية مع تقديمها لرأسمال استثماري جديد لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد على المدى القصير والبعيد، بهدف دعم وتنمية وتحفيز القطاع بتطوير البنية التحتية والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز القطاع وبناء منظومة متكاملة مستدامة في المملكة.

مجمع ترفيهي في الرياض

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الموقع: حي الربوة

المساحة: 135 ألف متر مربع

يشمل:

- مرافق ترفيهية

- مطاعم ومقاهي عالمية

- مساحات مفتوحة لإقامة الفعاليات

- صالات سينما بمعايير عالمية